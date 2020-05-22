Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Балтії перевищила 4,4 тисячі

У країнах Балтії кількість зафіксованих випадків COVID-19 зросла до 4 441 особи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найбільша в регіоні кількість інфікованих - в Естонії. За інформацією Департаменту здоров'я країни, всього в республіці інфіковано 1 807 осіб. За добу виявлено 7 нових випадків. Потребують стаціонарного лікування 37 пацієнтів, 2 з яких знаходяться на контрольованому диханні. Визнані здоровими 1 508 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я Литви, діагноз COVID-19 за четвер підтвердився ще в 11 осіб, усього в країні 1 604 інфікованих. Одужали 1 111 осіб.

У Латвії, за інформацією Центру профілактики і контролю захворювань (SPKC), за минулий день виявлено 5 нових випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих сягнула 1 030 осіб. Госпіталізовано 25 пацієнтів, двоє з них - з важким перебігом захворювання. Одужали 712 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, з 15 травня в країнах Балтії було знято внутрішні обмеження на рух транспорту. З 18 травня в Естонії і Литві режим карантину був дещо пом'якшений.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 207 911, з них 334 848 летальних, одужали 2 092 179 осіб.