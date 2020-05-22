У Польщі коронавірусом заразилися понад 20,3 тисячі осіб
Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.
“Кількість заражених коронавірусом – 20 379, 973 особи померли”, - йдеться у повідомленні.
За останню добу у Польщі підтверджено 396 нових випадків зараження, 8 осіб померли.
У польських лікарнях на сьогодні перебувають 2 261 особа із коронавірусом, 77 768 людей – на домашньому карантині, 19 500 – під епідеміологічним наглядом, 8731 особа вилікувалася.
У Польщі вже проведено понад 715 тис. тестів на виявлення коронавірусу, в середньому – понад 20 тис. на добу.
Найбільше осередок коронавірусу спостерігається у Сілезькому воєводстві Польщі (південь країни) серед гірників на кількох шахтах.
Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.
Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.