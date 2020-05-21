Коронавірусом у Польщі заразилися майже 20 тисяч осіб

Станом на 21 травня кількість хворих на коронавірус у Польщі зросла до 19 983, з яких 965 людей померли, а 8452 – вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом - 19 983, 965 осіб померли",- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

За останню добу у Польщі зафіксовано 414 нових випадків інфікування COVID-19. За цей час підтверджено 12 смертельних випадків.

У польських лікарнях зараз перебувають 2 330 осіб із коронавірусом, 77 461 особа – на домашньому карантині, 19 729 – під епідеміологічним наглядом, 8 452 особи вже вилікувалися.

У Польщі вже проведено майже 700 тис. тестів на виявлення коронавірусу, в середньому – 20 тис. на добу.

Найбільші вогнища коронавірусу спостерігаються у Сілезькому воєводстві Польщі (південь країни) серед гірників на кількох шахтах та у кількох повітах Великопольського воєводства на заході країни.

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За інформацією місцевої поліції, за останню добу перевірено дотримання режиму карантину у 73 тис. людей і виявлено 420 порушень.

Як повідомлялося, з 18 травня у Польщі запроваджено третій етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, відновлено з обмеженнями роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня буде відновлено роботу шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій із випускниками. Зміни введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Фото: АА