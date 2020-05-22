Прокуратура зробила попередження Ford через відвідування Трампом заводу без маски

Генеральний прокурор Мічигану Дана Нессел надіслала попередження компанії Ford за дозвіл президенту Дональду Трампу не надягати маску під час публічної частини візиту на завод компанії.

Про це повідомляє CNN.

«Генеральний прокурор Мічигану надіслала попередження Ford за те, що компанія дозволила президенту Дональду Трампу відмовитися від носіння маски перед камерами під час його візиту на завод у четвер», - йдеться в повідомленні.

Генпрокурор також засудила Трампа за «передачу найгіршого з можливих повідомлень», відмовившись носити маску перед журналістами.

Її коментарі пролунали після того, як президент оглянув і без маски виступив з промовою на заводі Ford в Іпсіланті, який було перекваліфіковано на виробництво апаратів для вентиляції легенів і засобів індивідуального захисту.

За словами Трампа, він носив маску під час екскурсії по заводу, але «не хотів, щоб преса отримувала задоволення бачити її» перед камерами. На доказ він показав темно-синю маску з президентською печаткою. Представник Ford також підтвердив журналістам, що президент носив маску.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 травня в світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.

США, Росія і Бразилія продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі.