Трамп не збирається закривати кордони США у разі другої хвилі COVID-19

Президент США Дональд Трамп не збирається закривати кордони країни у разі другої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє CNBC.

«Ми загасимо ці пожежі. Ми не збираємося закривати країну», - заявив Трамп під час візиту на завод Ford у Мічигані, порівнявши спалахи коронавірусу з пожежами.

Трамп раніше говорив, що можуть залишитися так звані "вогнища" пандемії влітку, але він стверджує, що вони будуть ліквідовані.

Експерти в галузі охорони здоров'я, в тому числі представники адміністрації Трампа, заявили, що вірус, швидше за все, продовжить поширюватися восени і взимку і може стати ще складнішим для боротьби з початком сезону грипу.

Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.

США, Росія і Бразилія продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі.

Фото: The White House