Трамп не збирається закривати кордони США у разі другої хвилі COVID-19
Про це повідомляє CNBC.
«Ми загасимо ці пожежі. Ми не збираємося закривати країну», - заявив Трамп під час візиту на завод Ford у Мічигані, порівнявши спалахи коронавірусу з пожежами.
Трамп раніше говорив, що можуть залишитися так звані "вогнища" пандемії влітку, але він стверджує, що вони будуть ліквідовані.
Експерти в галузі охорони здоров'я, в тому числі представники адміністрації Трампа, заявили, що вірус, швидше за все, продовжить поширюватися восени і взимку і може стати ще складнішим для боротьби з початком сезону грипу.
Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.
США, Росія і Бразилія продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі.
Фото: The White House