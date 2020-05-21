Смертність від COVID-19 в Іспанії йде на спад: за добу - 48 летальних випадків

За останню добу в Іспанії зареєстрували 48 смертей внаслідок пандемії коронавірусу, майже вдвічі менше, ніж вчора, однак сьогоднішні дані не включають статистику Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

"Міністерство охорони здоров'я повідомило цього четверга про 48 випадків смерті від коронавірусної хвороби протягом 24 годин, але дані не включають статистику Каталонії через проблеми з верифікацією. Вчора від коронавірусу загинули 95 осіб", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, загальна кількість жертв коронавірусної хвороби в Іспанії зросла до 27 940.

Протягом минулих 24 годин в Іспанії зареєстрували 344 нові випадки зараження Covid-19, однак, ці дані також не включають Каталонію.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли. В Іспанії згідно з даними Worldometer, наразі зафіксовано 279 524 випадки Covid-19.

Фото: MONICA TORRES/El Pais