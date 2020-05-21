Валенсія на тиждень призупинила вихід із карантину

В іспанському регіоні Валенсія на тиждень призупинили вихід із карантину після невеликого нового спалаху захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє El Pais.

"Громада Валенсії вирішила пригальмувати вихід із карантину та почекати ще тиждень перед початком переходу до другої фази після незначного сплеску захворюваності, з частотою випадків, що зросла з 0,66 до 0,85 (тобто одна людина в середньому заражає 0,85)", - йдеться у повідомленні.

Валенсія стала першим регіоном, який пригальмує скасування карантину через збільшення рівня захворюваності.

Більшість іспанських регіонів знаходяться зараз у "фазі 1" та готуються до другого етапу послаблення карантину.

Міністерство охорони здоров'я попросило громади прискорити подачу заявок, щоб було більше часу для обговорення деталей та ухвалення рішення по кожному регіону.

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Наразі два регіони все ще знаходяться у "фазі 0" - тобто не можуть почати вихід із карантину, це Мадрид та Каталонія, де зафіксовано найбільше число випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих на COVID-19 становить 5 090 064 людини. При цьому 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.

В Іспанії згідно з даними Worldometer, наразі зафіксовано 279 524 випадки Covid-19, 27 888 людей померли.

Фото: MONICA TORRES/El Pais