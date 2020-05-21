Сенат дав добро на призначення Реткліфа новим директором Нацрозвідки США

Сенат США підтвердив кандидатуру конгресмена-республіканця Джона Реткліффа наступним директором Національної розвідки США, номінованим президентом США Дональдом Трампом на цю посаду.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє The Hill.

"Сенатори проголосували з результатом 49 проти 44 за кандидатуру Реткліффа на посаду директора Національної розвідки США", - зазначається в повідомленні.

Попередній очільник відомства Ден Коутс завершив свої повноваження у серпні минулого року.

Як повідомлялося, кілька днів тому в Комітеті Сенату США з питань розвідки пройшли слухання з Джоном Реткліффом щодо призначення його на нову посаду. Республіканська більшість комітету підтримала номінанта та рекомендувала затвердити його кандидатуру на загальних слуханнях законодавців у верхній палаті США.