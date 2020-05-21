Трюдо виступив на захист ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виконує дуже важливу роботу під час пандемії та заслуговує на підтримку.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канада переконана, що багатосторонні інституції, подібні до ВООЗ, дуже важливі, особливо у період глобальної кризи охорони здоров’я, такої, як зараз", - сказав Трюдо.

Він зауважив, що "жодна глобальна установа не ідеальна, існують аспекти, над якими варто працювати й покращувати". "Це одна з причин, чому Канада була дуже активною протягом останніх тижнів й місяців, у тому числі під час коронакризи, у просуванні ідеї перегляду й покращення нашої глобальної ситуації й глобальних інституцій у відповідності до цінностей. Ми й надалі робитиме це", - наголосив прем’єр-міністр.

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Трюдо додав, що Канада "й надалі підтримуватиме ВООЗ навіть під час пошуку шляхів покращення сучасної багатосторонньої системи".

Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Дональд Трамп заявив, що США призупиняють виділення коштів на фінансування ВООЗ. "Реальність така, що ВООЗ не змогла вчасно отримати прозору інформацію, опрацювати та поділитися нею в належний спосіб", - зазначив американський лідер.

Згодом комітет Сенату США з питань внутрішньої безпеки пообіцяв ініціювати проведення масштабного розслідування причин пандемії COVID-19.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press