Глава ВООЗ заявив, що оцінка реакції на COVID-19 буде переглянута

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що проведе незалежну оцінку реакції ВООЗ на пандемію коронавірусу "в найбільш відповідний момент".

Про він заявив у понеділок на відкритті 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, що проходить у відеоформаті, повідомляє АР.

"Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус у понеділок взяв на себе зобов'язання (провести оцінку реакції ВООЗ – ред.) після того, як незалежний консультативний наглядовий орган опублікував свій перший проміжний звіт про реакцію ВООЗ на COVID-19 з січня по квітень", - йдеться у повідомленні.

У 11-сторінковому звіті порушувалися такі питання, як адекватність системи попереджень ВООЗ для оповіщення світу про спалахи, і пропонувалося, щоб державам-членам, можливо, довелося "переоцінити" роль ВООЗ в наданні країнам рекомендацій.

Як зазначає агентство, розгляд та рекомендації консультативного органу, мабуть, навряд чи заспокоять адміністрацію Сполучених Штатів, яка різко критикує ВООЗ в зв'язку з реакцією на пандемію.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні президент США Дональд Трамп заявив, що його країна призупиняє виділення коштів на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я.