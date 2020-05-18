Друга хвиля пандемії коронавірусу може вразити Європу взимку - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу.

Про це інформує Daily Mail.

"Європа має готуватися до другої смертоносної хвилі коронавірусу взимку, попередив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ в Європі, сказав, що його "дуже непокоїть", що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями, такими як грип.

За його словами, зараз настав час зміцнити системи охорони здоров’я за рахунок збільшення місткості лікарень, щоб країни були спроможні лікувати більше пацієнтів.

Він також попередив, що зараз у Європі настав час для "підготовки, а не святкування", навіть якщо щоденна кількість заражень та летальних випадків зменшується.

Клюге наголосив, що незважаючи на те, що кількість нових випадків COVID-19 у таких країнах, як Велика Британія, Франція та Італія, знижується, це не означає, що пандемія закінчується.

Згідно з останніми даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 837 784, з них 317 312 летальні, одужали 1 873 677 осіб.