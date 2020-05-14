Імунолог вважає, що 2020 рік може стати найстрашнішим в історії США

2020 рік може принести у США "найстрашнішу зиму в сучасній історії", якщо влада не вживатиме рішучих дій у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Таку думку висловив американський імунолог Рік Брайт у свідченнях для Конгресу, повідомляє AP.

"Без чіткого планування та реалізації кроків, які я та інші експерти намітили, у 2020 році буде найстрашніша зима в сучасній історії", — наголосив Брайт.

За його словами, коли восени COVID-19 повернеться разом із сезонним грипом, американська система охорони здоров’я стикнеться з безпрецедентним навантаженням.

"Наше вікно можливостей закривається. Якщо нам не вдасться розробити загальнонаціональну скоординовану відповідь, науково обгрунтовану, я боюся, що пандемія стане ще гіршою, спричиняючи безпрецедентну кількість захворювань і смертей", — зазначив Брайт.

Колишній очільник агентства з біозахисту в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США заявив, що у США наразі відсутній план щодо виробництва та справедливого розповсюдження вакцини проти коронавірусу, коли вона стане доступною.

Брайт стверджує, що був відсторонений від посади після того, як попередив адміністрацію Трампа про необхідність підготуватися до пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на середину дня 14 травня у світі коронавірус COVID-19 діагностували у 4 454 038 осіб, з них – 298 774 людини померли, 1 676 131 особа одужала.