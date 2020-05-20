Канада вперше відкрила університет на Півночі

Перший на Півночі канадський університет відкрився у місті Вайтгорс - столиці провінції Юкон.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відсьогодні Канада має перший університет на Півночі - Коледж Юкона стає Університетом Юкона”, - сказав Трюдо і нагадав, що уряд раніше виділив 26 млн доларів на новий науковий корпус закладу.

Він наголосив, що молодь здатна змінити країну на краще. “Ми мусимо упевнитися, що незалежно від місця проживання, вона має засоби для втілення своїх мрій і досягнення успіху”, - зазначив прем’єр-міністр.

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В Університеті Юкона здобувають освіту понад 6 тисяч студентів. Це перший канадський університет, розташований північніше від 60 паралелі.