Кембриджський університет вирішив проводити усі лекції онлайн і наступного року

Кембриджський університет, один із найвідоміших у світі, вирішив проводити усі лекції в режимі онлайн і в наступному навчальному році.

Про це повідомляє Independent.

«Враховуючи те, що, ймовірно, соціальна дистанція буде потрібна, університет вирішив, що в наступному навчальному році очних лекцій не буде. Лекції будуть надалі доступні онлайн», - заявили в університеті.

Зазначається, що можливі також персональні зустрічі викладачів з невеликими студентськими групами, якщо вони відповідатимуть вимогам соціального дистанціювання.

Це рішення може бути переглянуто у разі зміни епідеміологічної ситуації.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 5 017 883 випадки зараження коронавірусом, з них 325 624 летальні, одужало 1 980 118 людей.