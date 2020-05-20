У Росії зростає кількість хворих, за добу – 8 756 випадків коронавірусу

У Російській Федерації за минулу добу було зафіксовано 8 756 нових випадків зараження COVID-19, всього в країні 308 260 інфікованих.

Такі дані оприлюднено на сайті стопкоронавірус.рф.

Згідно з ними, за добу найбільше хворих коронавірусом у Москві (+2 699 осіб), Підмосков'ї (+903), Красноярському краї (+504), Санкт-Петербурзі (+455), Нижньогородській (+257), Ростовській (+139), Ярославській (+135), Свердловській (+135), Калузькій (+118) та Брянській (+110) областях.

За день померло 135 осіб - це рекордний добовий показник за весь час з початку поширення інфекції. Загалом від COVID-19 у Росії померло 2 968 осіб.

Одужало 85 169 осіб (+9 235 осіб за останню добу).

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 010 113, з них 325 332 летальні, одужало 1 975 978 осіб.