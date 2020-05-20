Прем'єр Чехії вважає можливим відкрити кордон з ФРН у середині червня

Глава уряду Чеської Республіки Андрей Бабіш припускає можливість відкриття кордону з Німеччиною раніше, ніж через місяць.

Про це Бабіш повідомив у Twitter після відеоперемовин з канцлером ФРН Ангелою Меркель та колегами з Польщі, Угорщини і Словаччини.

«Я висловив побажання, щоб ми відкрили кордони зі Словаччиною, Угорщиною, Австрією та Німеччиною вже 15 червня», - написав Бабіш.

Vyjádřil jsem přání, abychom mezi Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem, Německem a námi otevřeli hranice najednou 15. června. Separátní jednání s kancléřkou Angelou Merkelovou bylo moc fajn. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 19, 2020

Він також додав, що Меркель пошкодувала, що не змогла особисто прибути до Праги.

У вівторок Меркель провела переговори окремо з Бабішем, а також із главами урядів країн Вишеградської четвірки. Основною темою було обговорення заходів боротьби з економічною кризою після коронавірусу.

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Сторони виступили за поступове зняття обмежень на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19, йдеться у дописі на сайті канцлера ФРН.

Меркель також поінформувала колег про основні моменти франко-німецької ініціативи щодо відновлення економіки Європи після коронакризи, зокрема, про запропонований фонд у 500 млрд євро, про що було оголошено 18 травня. Іншим напрямком розмови був обмін пріоритетами для німецького головування в Раді ЄС у другій половині 2020 року.

Цього ж дня питання зняття обмежень при перетині кордону обговорювали міністри закордонних справ Чехії, Словаччини та Австрії. Після неї глава МЗС Чехії Томаш Петршичек висловив сподівання, що кордон з Німеччиною відкриється найпізніше до кінця червня.

Німеччина закривала кордон з п'ятьма країнами ЄС, однак не з Чехією та Польщею - ці держави самі обмежили в'їзд на свою територію.