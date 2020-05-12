Чехія скасовує масковий режим на вулиці

Уряд Чехії в рамках пом'якшення карантинних обмежень скасовує обов'язковий масковий режим на вулиці.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех, повідомляє Expats.

"Ми прийняли рішення про 25 травня після консультацій з епідеміологами. Побачимо, який вплив це матиме", - сказав Войтех на пресконференції.

Він додав, що, хоча обов'язкове носіння масок на вулиці припиниться 25 травня, вимога носити їх у приміщеннях - в магазинах, громадському транспорті - триватиме "деякий час".

Водночас "масковий режим" зберігається для масових заходів на відкритому повітрі. При цьому громадянам необхідно дотримуватися дистанції 2 метри.

Крім цього, з 25 травня зможуть розпочати роботу ресторани, зоопарки і деякі пам'ятки архітектури, зокрема чеські замки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 травня 4 255 954 людини захворіли на коронавірус COVID-19, з них 1 527 496 осіб одужали, 287 332 – померли.

За даними сайту Worldometer, у Чехії зафіксовано 8 177 випадків коронавірусної хвороби, з яких – 283 летальні. 4 738 осіб одужали.