Еквадор закриває посольства і держпідприємства через кризу
Укрінформ
Еквадор закриває кілька посольств і державних підприємств, щоб заощадити гроші в умовах економічної кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє AFP.
"Ми закриємо ... посольства і дипломатичні офіси", - заявив президент країни Ленін Морено, по телебаченню представивши план економії понад 4 мільярдів доларів у зв'язку з кризою, що викликана пандемією.
Посли в Ірані, Нікарагуа, Малайзії і Андському парламенті будуть відкликані. Консульства у мексиканському місті Тапачула і Валенсії у Венесуелі також будуть повністю закриті.
Еквадор раніше закрив дипломатичні місії в Алжирі, Нігерії, Білорусі, Ефіопії та Анголі.
Закривши більше 40 міністерств і відомств, президент Морено оголосив, що з метою економії ще більше скоротить державний апарат, ліквідувавши сім державних підприємств, включаючи залізні дороги і поштову службу.