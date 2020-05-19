Еквадор закриває посольства і держпідприємства через кризу

Еквадор закриває кілька посольств і державних підприємств, щоб заощадити гроші в умовах економічної кризи, спровокованої пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

"Ми закриємо ... посольства і дипломатичні офіси", - заявив президент країни Ленін Морено, по телебаченню представивши план економії понад 4 мільярдів доларів у зв'язку з кризою, що викликана пандемією.

Посли в Ірані, Нікарагуа, Малайзії і Андському парламенті будуть відкликані. Консульства у мексиканському місті Тапачула і Валенсії у Венесуелі також будуть повністю закриті.

Еквадор раніше закрив дипломатичні місії в Алжирі, Нігерії, Білорусі, Ефіопії та Анголі.

Закривши більше 40 міністерств і відомств, президент Морено оголосив, що з метою економії ще більше скоротить державний апарат, ліквідувавши сім державних підприємств, включаючи залізні дороги і поштову службу.