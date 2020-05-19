Петиція про заборону Соловйову в'їзду до Італії вже зібрала понад 230 тисяч голосів

Петиція про заборону російському пропагандисту Володимиру Соловйову в'їзду до Італії та блокування можливості для нього отримати італійське громадянство вже набрала більше 230 тисяч голосів підтримки.

Такі дані оприлюднені на сайті Change.org, де розміщена петиція, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Італійці! Не дозволяйте російським «гебельсам» отримати італійське громадянство!!!», - звертається до міністра внутрішніх справ Італії автор петиції православний священник отець Сергій.

Петиція, яка була внесена у жовтні 2019 року, вже набрала більше 230 тисяч голосів, і динаміка підтримки є активною.

«Ця людина своєю агресивною риторикою примусила багатьох молодих людей вступити до лав приватних військових формувань і вести братовбивчу війну у таких країнах, як Україна та Сирія», - йдеться у петиції.

У тексті також наголошується, що Соловйов принижує росіян, пропагує ксенофобію і екстремізм.

Автор нагадує, що російський пропагандист, на отримані за свою діяльність кошти, придбав дві вілли біля озера Кома і хоче там оселитися.

Отець Сергій також закликав главу МВС Італії позбавити Соловйова можливості в'їзду до країни, внести його до «списку Магнітського» і заборонити йому в'їзд до країн ЄС і США.