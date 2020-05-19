Польська LOT відновлює внутрішні пасажирські авіаперевезення

Польська авіакомпанія LOT відновлює внутрішні пасажирські авіаперевезення між вісьмома містами країни.

Про це йдеться в повідомленні LOT.

“З 1 червня можна буде скористатися внутрішніми перевезеннями LOT, які здійснюватимуться з восьми аеропортів: тричі на день - за маршрутом Варшава-Гданськ, двічі на день - з Варшави до Кракова, Познані, Жешува, Щеціна, Вроцлава і Зеленої Гури, раз на день – з Кракова до Гданська”,- інформує LOT.

Повідомляється, що нова сітка включатиме близько 30-ти авіарейсів по країні щодня.

Як зазначають у компанії, це - пілотний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу і туристичного сектору, який поступово починає відновлюватися.

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В авіакомпанії також зазначили, що під час цих перельотів пасажири зобов’язані перебувати у масках, а напої та їжу їм подаватимуть у пакетах.

Водночас у компанії повідомили, що тимчасову заборону на здійснення міжнародних авіаперельотів продовжено до 14 червня.

Фото: J. Boczek