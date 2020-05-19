Ірландія почала виходити з карантину

Ірландія почала перший етап послаблення обмежувальних заходів, запроваджених в березні для сповільнення поширення COVID-19.

Про це пише Xinhua.

“Під час цього етапу більшій кількості підприємств буде дозволено відкритися. До переліку входять: магазини господарських товарів, садові центри, фермерські ринки, автомобільні та велосипедні станції технічного обслуговування, а також оптики”, - йдеться у повідомленні.

Раніше в країні дозволялося працювати лише важливим точкам роздрібної торгівлі, таким як аптеки й супермаркети.

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Ірландія також відкриває доступ до громадських просторів просто неба, приміром пляжів, тенісних кортів, гольф курсів, парків та прогулянкових стежок.

“Люди тепер можуть зустрічатися на вулиці із друзями, якщо в цьому бере участь не більше чотирьох осіб. Однак, відвідування чужих помешкань досі не заохочуються”, - повідомляє Xinhua.

Зазначається, що ірландцям дозволили віддалятися від дому під час занять спортом на 5 кілометрів, хоча раніше допускалася лише дистанція у 2 км.

Додамо, що станом на понеділок в Ірландії було виявлено 24 200 випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 1 547 життів.