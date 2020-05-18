Ресторани, перукарні, спортзали: у Польщі - третій етап виходу з карантину

З понеділка у Польщі запроваджується третій етап пом’якшень карантинного режиму, запровадженого у зв’язку з коронавірусом у середині березня.

Зокрема, у Польщі відновлюють роботу гастрономічні та косметичні заклади, деякі спортивні об'єкти, освітні установи з обмеженнями, а також підвищується ліміт на перевезення у громадському транспорті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у перукарнях та косметичних салонах відстань між місцями надання послуг має становити не менше 1,5 метра. У перукарнях на одного клієнта має бути один чистий комплект інструментів, а перукарі при виконанні послуг повинні носити маски та рукавиці. Перед початком роботи вони повинні виміряти собі температуру, а серед клієнтів не повинно бути тих, хто перебуває на обсервації. Домовлятися про візит у салонах клієнтам рекомендують по телефону чи інтернету для уникнення скупчень людей.

У ресторанах та барах відстань між столиками має бути не менше 1,5 метра, між клієнтами у черзі – не менше 2 метрів, а столи, крісла та інші предмети у гастрономічних закладах повинні постійно дезінфікуватися.

Відсьогодні у Польщі відновлюють роботу також різні спортивні об’єкти, зокрема гімнастичні зали, тенісні корти, футбольні стадіони. На відкритих спортивних об’єктах зможуть перебувати до 14 осіб та двоє тренерів, на тенісному корті – не більше чотирьох осіб і тренер. На стадіонах групових видів спорту (футбол, бейсбол, хокей та траві тощо) зможуть перебувати загалом 26 осіб, зокрема 22 гравці. На спортивних об’єктах у закритих приміщеннях, залежно від розмірів, зможуть тренуватися від 12 до 32 осіб разом із тренерами.

З понеділка відбуватимуться також практичні заняття для слухачів у коледжах та училищах, індивідуальні заняття з розвитку дітей у школах. З 25 травня школи будуть відчинені для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками.

Зміни вводяться і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

За останніми даними, у Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 18 394, з яких 919 осіб померли, а 7451 людина вилікувалася.

Станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 527 664), Російська Федерація (281 752) та Іспанія (277 719).