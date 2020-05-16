Німеччина поступово відкриває ресторани, бари та кафе

З кінця тижня в німецьких містах та інших населених пунктах відкриваються ресторани, бари та кафе.

У Берліні перші відвідувачі змогли відвідати такі заклади в п’ятницю, на черзі інші землі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Окрім Берліна, з 15 травня запрацювали заклади харчування в землях Бранденбург, Гессен, Саксонія і Тюрингія. Умови – попередня резервація, кількість людей за кожним другим столиком обмежена двома родинами.

У Бремені повернення до бізнесу відбулося в суботу.

Ресторанний бізнес починає відновлювати роботу в Німеччині / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

У Саарланді, Нижній Саксоніі, Саксонії-Ангальт, а також Баварії ресторанний бізнес запрацює з понеділка.

В Баварії такі заклади працюватимуть лише до 20.00, з 25 травня – до 22.00. Резервувати столик не потрібно, але кількість гостей обмежена, до того ж їм потрібно буде залишити свої персональні дані, якщо треба буде дослідити ланцюги інфікування.

Такий самий план у Баден-Вюртемберзі. Там відкриють також гостьові будиночки, але готелі – трохи згодом.

Гостьові будинки та пляжі у понеділок відкриються й у Шлезвіг-Гольштайні. Так само як у Мекленбурзі-Передній Померанії, хоча наразі лише для місцевих жителів, для решти громадян ФРН – не раніше 26 травня; а ресторани в цій землі відкрилися ще минулої суботи.

Уже з понеділка працює гастрономія в землі Північний Рейн-Вестфалія, яка найбільше постраждала від коронавірусу. В Райнланд-Пфальці – з минулої середи.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 16 травня загальна кількість підтверджених інфікованих за весь час з початку епідемії сягнула 173 772 (плюс 620 за останню добу), померло - 7881. Одужали майже 152 тисячі людей.