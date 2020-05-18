У Чехії завершився надзвичайний стан, що тривав 66 днів

З початку доби 18 травня у Чехії завершилася дія режиму надзвичайного стану, що тривав 66 днів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Водночас у країні й далі діє низка карантинних заходів. Зокрема, зберігається обов’язок носити маски у громадських місцях.

До 25 травня залишатимуться закритими внутрішні приміщення ресторанів, готелі, басейни, фітнес-зали тощо.

Проте дозволено проведення громадських заходів, у яких бере участь до 100 осіб.

Крім того, цього тижня уряд має вирішити питання щодо відкриття кордонів.

Надзвичайний стан у Чехії був запроваджений 12 березня. Країна також повністю закрила свої кордони.

Загальна кількість випадків COVID-19 у Чехії, за даними МОЗ, станом на 18 травня сягнула 8480. Одужало 5468 людей, померло 298.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.

Фото: CTK Photo