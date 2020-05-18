В Іспанії розширюють "масковий режим" через COVID-19
Укрінформ
Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що "масковий режим" у країні стане обов’язковим не тільки у громадському транспорті для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє El Pais.
"За словами Ілли, носіння масок в Іспанії стане обов’язковим не тільки у громадському транспорті", - йдеться у повідомленні.
Відповідний указ буде опублікований упродовж декількох днів.
Зазначається, що деякі місцеві власті в Іспанії просили прийняти відповідне рішення вже певний час.
За останніми даними, в Іспанії вже 277 719 зареєстрованих випадків коронавірусу. З них 195 945 людей одужали, а 27 650 померли.
Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186. Померлих від коронавірусу – 316 730. Одужали – 1 860 136 осіб.
Фото: elpais.com