В Іспанії – найменша за два місяці кількість смертей від COVID-19

В Іспанії від COVID-19 за останню добу померли 87 осіб, що є найнижчим показником за останні 2 місяці.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на прем’єр-міністра країни Педро Санчеса.

«Кількість смертей від коронавірусу за останні 24 години в Іспанії зросла на 87, що є найнижчим показником з моменту оголошення надзвичайного стану», - йдеться в повідомленні.

Добова кількість померлих від коронавірусу в Іспанії стала меншою за 100 вперше з 12 березня.

Загалом від коронавірусу в Іспанії померли 27 650 людей.

Санчес також повідомив, що за останні 24 години зареєстровано в цілому 421 новий діагностований випадок, тоді як напередодні таких було 539.

За добу лікарні прийняли 327 нових пацієнтів, в тому числі 28 - у відділення інтенсивної терапії.

Протягом останньої доби вилікувались 2719 осіб. Всього тих, хто видужав, вже 149 576.

Загальне число випадків коронавірусу станом на 17 травня в країні складає 276 505.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросить нове і останнє продовження надзвичайного стану ще на один місяць.

Російська Федерація випередила Іспанію за кількістю заражених коронавірусом (281 752) і тепер посідає друге місце у світі за цим показником після США.

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