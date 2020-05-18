Понад 120 країн підтримали заклик Австралії розслідувати походження коронавірусу - ЗМІ

Більш ніж 120 країн підтримали заклик Австралії провести незалежне розслідування, аби встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє The Guardian.

«Проєкт резолюції до Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я із закликом до неупередженого оцінювання й розслідування пандемії коронавірусу не згадує про Китай, але його вже підтримали 122 держави світу», - йдеться в повідомленні.

Так, до цієї пропозиції в понеділок приєдналися 54 країни Африки. Напередодні ввечері було відомо вже про підтримку резолюції більш ніж 60 країнами. Серед яких – держави Євросоюзу, Австралія, Південна Корея, Японія, Індонезія, Туреччина, Велика Британія, Росія та ПАР.

Заплановано, що голосування з цього питання пройде вранці у вівторок, 19 травня.

Як повідомлялося, першою про необхідність незалежного розслідування публічно заявила Австралія, за що країну одразу розкритикував Пекін, звинувативши Канберру «у політичній атаці». Але австралійські дипломати вмовили країни ЄС приєднатися до «коаліції», яка виступає за розслідування походження коронавірусу. Вони вимагають дати «неупереджену, незалежну та всеосяжну оцінку». Україна також підтримала цей заклик.

У заяві конкретно не згадуються Китай та місто Ухань, звідки епідемія почала розповсюджуватися, але там наголошується, що ВООЗ має співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин для проведення спільних місій для виявлення зоонозного джерела — тобто встановити, яка тварина стала джерелом вірусу, а також чи були якісь проміжні господарі перед тим, як вірус потрапив до людей.

Поки ані Китай, ані США не підтримали цю заяву: перший не хоче допускати незалежних експертів на свою територію, а ось американські дипломати наполягають на більш жорстких формулюваннях, аби заява конкретно вимагала встановити, як коронавірус виник у китайському Ухані.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США мають докази штучного походження коронавірусу з лабораторії Уханя. Про це ж говорив і держсекретар США Майк Помпео.

Станом на ранок 18 травня у світі зафіксовано 4 801 875 випадків коронавірусної хвороби, 1 858 170 осіб одужали від недуги, 316 671 померли.