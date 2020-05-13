В Австралії церковників-комерсантів оштрафували за "чудодійні ліки" від COVID-19

Австралійська влада оштрафувала комерційну установу MMS Australia однієї із місцевих церков на понад 90 тисяч євро за незаконну рекламу нібито "чудодійних ліків" від COVID-19, виготовлених на основі хлорного вапна.

Про це пише французьке видання Le Figaro.

«Регулятор обігу наркотичних речовин Агентство терапевтичних товарів Австралії (TGA) сьогодні заявило, що організація MMS Australia отримала 12 штрафів на загальну суму 151 200 австралійських доларів (90 270 євро) за просування "диво-мінерального розчину (MMS)", виготовленого на основі хлориду натрію, дезінфікуючого засобу», - пише видання.

Журналісти зазначають, що комерційна структура релігійної організації вже не вперше рекламує «прогнозовані» цілющі властивості цього продукту. А також нагадують, що ще у 2010 році французькі органи охорони здоров’я попереджали, що MMS безпідставно намагаються видати за препарат, що «рятує життя» або як «відповідь на СНІД, гепатити A, B і C, малярію, герпес, туберкульоз, більшість онкологічних захворювань та багато інших найгірших захворювань». А нещодавно американське правосуддя призупинило продаж цього товару у США, яким займалася так звана «Церква Генезису II здоров'я і зцілення». Як виявилося MMS Australia - це дочірня компанія цієї «Церкви».

TGA попередило про «шкідливі наслідки, які може спричинити вживання MMS» та заявило, що штраф є цілком правомірним. «Не існує жодних клінічних доказів того, що MMS може вилікувати або полегшити COVID-19», - зазначив австралійський регулятор, додавши, що вживання MMS створює значні ризики для здоров'я та може спричинити нудоту, блювоту, діарею або сильне зневоднення, що в деяких випадках може призвести до госпіталізації.

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ЗМІ нагадали, що препарат MMS Australia не вперше опинився в центрі скандалу. 2014 року четверо австралійців були госпіталізовані після прийому цього розчину. У 2018 році французька асоціація «SOS аутизму» закликала батьків дітей, хворих на аутизм, не піддаватися рекламі «чудодійного лікування», зокрема згадувався препарат, який рекламувала MMS.

Як повідомляв Укрінформ, загалом у світі станом на 13 травня зафіксовано 4 355 456 випадків COVID-19. Із них 1 610 421 пацієнт одужав, 293 090 — померли.

Фото: АА