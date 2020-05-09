Австралія планує вийти з карантину до кінця липня

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про триетапний план виходу країни з карантину, розрахований до кінця липня.

Про це повідомляє SBS.

«Федеральний уряд намітив триетапний план, який до кінця липня дозволятиме підприємствам відновити роботу, а громадянам - проводити масові збори та здійснювати поїздки між штатами», - йдеться в повідомленні.

На першому етапі будуть відкриті ресторани, кафе, магазини, бібліотеки, громадські центри, ігрові майданчики та навчальні табори, в громадських місцях буде дозволено збиратися по 10 осіб.

Наголошується, що на першому етапі кафе і ресторани муситимуть дотримуватися обмеження в 10 відвідувачів.

На другому етапі програми з виходу із карантину будуть дозволені збори до 20 осіб, відкриються спортивні зали, салони краси, кінотеатри, галереї та парки розваг. Також буде дозволено поїздки між штатами.

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До липня уряд сподівається завершити перший і другий етапи і приготуватися до виконання завершального пункту плану. У цей період повернеться на роботу більшість працівників, знову відкриються паби і клуби, будуть дозволені збори до 100 осіб, а також подорожі за кордон.

Як повідомлялося, у світі зафіксовано майже 4 мільйони випадки коронавірусу, з них понад 270 тис. летальних.