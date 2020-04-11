Австралійський міністр подав у відставку після порушення карантину

Міністр мистецтв австралійського штату Новий Південний Вельс Дон Харвін подав у відставку після того, як поліція оштрафувала його за порушення обмежень у країні, запроваджених через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє АВС.

"Сьогодні я запропонував відставку прем'єр-міністру з посади міністра в його уряді. Немає нічого важливішого, ніж робота уряду у боротьбі з коронавірусною кризою. Я не дозволю, щоб мої обставини відволікали від цієї роботи, і я дуже шкодую, що за цей час мої житлові умови стали проблемою", - заявив він.

Як зазначається, Харвін сфотографувався у своєму будинку для відпочинку на Центральному узбережжі. Однак він стверджував, що його поїздка туди відбулася до того, як були запроваджені суворі карантинні правила в країні.

Комісар поліції штату Мік Фуллер сказав, що ніхто не може стояти над законом, тому Харвіна оштрафували за порушення порядку охорони здоров'я.

За даними сайту Worldometer, станом на 10 квітня в Австралії зафіксовано 6,2 тис. хворих на COVID-19, з них – 3,1 тис. одужали від хвороби, 53 особи померли.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.