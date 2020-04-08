У Нідерландах під час карантину “полюють” на плюшевих ведмедиків у вікнах

У Нідерландах батьки під час прогулянок з дітьми шукають та рахують плюшевих ведмедиків, виставлених у вікнах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Забава шукати у вікнах житлових будинків м’які іграшки захопила цілу країну. В кожному жилому районі в усіх містах можна знайти у вікні ведмедика, навіть кількох. Учасники “полювання” на ведмедиків створюють мапи, за якими під час прогулянок батьки та діти шукають і рахують іграшки.

До такої забави через Facebook долучилося вже понад 43 тисяч людей.

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Група була створена, щоб зробити карантин позитивним і допомогти батькам розважити дітей. Забава стала дуже популярною, тож люди почали створювати також окремі регіональні сторінки. На них людей закликають поставити за вікном ведмедика, сфотографувати та надіслати в групу.

У Нідерландах "полюють" на ведмедиків у вікнах / Фото: Софія Шовікова та Ірина Драбок, Укрінформ

Під час полювання на плюшевих ведмедиків, обов’язкова умова – дотримуватися дистанції 1,5 метра від інших людей.

Схожі акції проводяться Франції, Бельгії та Австралії.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу. Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня. Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Станом на ранок вівторка 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 мільйона випадків інфікування COVID-19, включаючи до 75 тисяч загиблих та понад 285 тисяч тих, хто одужали.