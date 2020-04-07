У Нідерландах кількість інфікованих коронавірусом перевищила 19 тисяч
Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).
"За останню добу 234 пацієнти померли, виявлено 777 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 19 580 хворих і 1 867 померли", - поінформували в RIVM.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.
Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.
Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.
Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.