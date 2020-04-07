У Нідерландах кількість інфікованих коронавірусом перевищила 19 тисяч

У Нідерландах станом на середину дня 7 квітня кількість інфікованих коронавірусом зросла до 19 580 осіб.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

"За останню добу 234 пацієнти померли, виявлено 777 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 19 580 хворих і 1 867 померли", - поінформували в RIVM.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.