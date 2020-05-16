ВООЗ вивчить можливий зв’язок COVID-19 та рідкісної запалювальної хвороби у дітей

У Всесвітній організації охорони здоров’я вивчать можливий зв’язок нового коронавірусу та рідкісного запалювального захворювання у дітей, про яке повідомляють лікарі низки країн світу.

Про це під час брифінгу заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

"Протягом останніх тижнів у повідомленнях з Європи та Північної Америки йшлося, що невелика кількість дітей потрапила до відділень інтенсивної терапії з мультисистемним запалювальним станом, з деякими симптомами, схожими на синдром Кавасакі та синдром токсичного шоку", — сказав Гебреісус.

За попередніми даними, розвиток цього синдрому може бути пов’язаний з хворобою COVID-19.

За словами Гебреісуса, зараз важливо терміново та ретельно вивчити цей клінічний синдром, зрозуміти причинно-наслідковий зв’язок та описати його лікування.

Він додав, що ВООЗ уже розробила попереднє визначення для цього синдрому та форму звітування про зафіксовані випадки хвороби.

"Я закликаю всіх спеціалістів світу працювати в команді з урядами ваших країн та ВООЗ, щоб тримати руку на пульсі та краще зрозуміти природу цього синдрому", - додав чиновник.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Йорк зростає кількість дітей з рідкісним запалювальним синдромом, який пов'язують з ускладненнями внаслідок зараження коронавірусом.

Станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.