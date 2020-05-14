У ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі COVID-19

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге закликав країни континенту готуватися до нової хвилі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Independent.

"Я дуже стурбований: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна - сезонного грипу й кору", - заявив Клюге.

Як зазначається, він наголосив, що у зв'язку з імовірністю нової хвилі коронавірусу країнам Європи слід виявляти обережність у скасуванні карантинних заходів.

Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людини, яка ніколи не зникне.

За словами виконавчого директора Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майка Раяна, навіть якщо буде знайдена вакцина, боротьба з цим вірусом потребуватиме "величезних зусиль".

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