У ВООЗ закликали Європу готуватися до нової хвилі COVID-19
Укрінформ
Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге закликав країни континенту готуватися до нової хвилі пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє The Independent.
"Я дуже стурбований: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на COVID-19 та ще одна - сезонного грипу й кору", - заявив Клюге.
Як зазначається, він наголосив, що у зв'язку з імовірністю нової хвилі коронавірусу країнам Європи слід виявляти обережність у скасуванні карантинних заходів.
Як повідомлялося, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людини, яка ніколи не зникне.
За словами виконавчого директора Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майка Раяна, навіть якщо буде знайдена вакцина, боротьба з цим вірусом потребуватиме "величезних зусиль".
Фото: АА