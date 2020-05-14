COVID-19 може ніколи не зникнути - ВООЗ

«…Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом у суспільстві, і він може ніколи не зникнути… ВІЛ не зникнув - але ми з цим вірусом змирилися», – зазначив Раян.

Він додав, що навіть якщо буде знайдена вакцина, боротьба з вірусом потребуватиме "величезних зусиль". Раян зазначив, що не думає, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне.

Водночас генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус підкреслив, що вірус все-таки можна контролювати.

«Розвиток подій у наших руках, і це справа кожного, і всі ми повинні сприяти припиненню цієї пандемії», - наголосив він.

Раніше ВООЗ застерегла деякі країни, які почали знімати обмежувальні заходи, не підготувавшись при цьому до запобігання новим спалахам.

У ВООЗ попереджають, що без постійного тестування і відстеження контактів тих, хто захворів, країни, які виходять із карантину, можуть зіткнутися з потужною новою хвилею захворювань.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 429 744 осіб, з них – 298 174 людини померли, 1 659 791 особа одужала.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали.

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