Британці спробують навчити собак виявляти коронавірус

У Британії спробують навчити собак на нюх визначати хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на Департамент здоров’я та соціального обслуговування Британії.

“Собаки, здатні успішно виявляти певні типи раку, пройдуть інтенсивне тренування, покликане встановити, чи зможуть вони виявити хворобу до появи симптомів. На це виділено 500 тисяч фунтів (близько $600 тисяч, - ред.) урядових коштів”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перший етап дослідження проводитиме Лондонська школа гігієни й тропічної медицини у співпраці з університетом Дурхама й благодійною організацією, яка опікується медичними собаками.

“У рамках дослідження співробітники Національної служби охорони здоров’я збиратимуть у лондонських лікарнях зразки запахів від інфікованих новим коронавірусом людей та не заражених осіб. Після цього шестеро собак пройдуть ретельне тренування, намагаючись виявити вірус у зразках”, - йдеться у повідомленні.

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На переконання провідного дослідника Лондонської школи гігієни й тропічної медицини Джеймса Логана, подібне дослідження має великий потенціал.

“Наша попередня робота показала, що малярія має характерний запах й нам вдалося ефективно навчити собак виявляти цю хворобу. У поєднанні зі знанням про те, що респіраторні хвороби здатні змінювати запах тіла, ми сподіваємося, що собаки визначатимуть й COVID-19”, - сказав Логан.

Нагадаємо: станом на ранок 18 травня у світі зафіксовано 4 801 875 випадків коронавірусної хвороби, 1 858 170 осіб одужали від недуги, 316 671 померли.