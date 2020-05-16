Air Canada звільнить 20 тисяч працівників на тлі пандемії

Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada звільнить до 60% своїх співробітників, постраждають при цьому близько 20 тисяч людей.

Про це повідомляє CBC.

"Починаючи з 7 червня, приблизно 50 - 60 відсотків з 38 000 працівників компанії будуть звільнені. На нашу думку, це стосуватиметься близько 20 000 людей", - йдеться у повідомленні компанії, яке було надіслано всім співробітникам у п'ятницю.

Через пандемію коронавірусу кількість рейсів компанії Air Canada значно скоротилася, понад 200 літаків компанії наразі простоюють.

Канадська Спілка державних службовців (CUPE) веде переговори з Air Canada щодо пом’якшення наслідків скорочень для співробітників.

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«На жаль, сьогодні сувора правда полягає в тому, що за кожним показником, який ми зараз маємо, ми суттєво будемо скорочуватися, принаймні, протягом трьох років», — заявив виконавчий віцепрезидент Air Canada Крейг Лендрі.

Нагадаємо, флагманський канадський авіаперевізник “Air Canada” тимчасово припинив виконувати усі рейси до США через міграційні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Фото: NEWS BULLETIN