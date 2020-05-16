Італія відкриє кордони з 3 червня

Італійці зможуть їздити за кордон, а іноземці відвідувати Італію вже з 3 червня.

Про це інформує BBC.

"Уряд Італії видав указ, що дозволяє подорожувати в країну та з неї з 3 червня, на тлі зусиль з метою полегшити карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Указ був підписаний головою уряду Італії Джузеппе Конте та опублікований сьогодні.

Це розпорядження уряду також дозволить з того ж дня подорожувати регіонами Італії, що наразі жорстко обмежується.

В Італії один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 - померли понад 31 600 людей, але кількість нових випадків коронавірусної хвороби протягом останніх днів різко зменшилась.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.