Італія "вливає" в економіку €55 мільярдів для порятунку від коронакризи

Уряд Італії презентував комплексний пакет заходів з метою відновлення економіки з кошторисом у 55 мільярдів євро, який допоможе подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Fanpage.

"Уряд ухвалив комплексний пакет заходів. Це інструмент для відродження економіки Італії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з планом уряду, італійські родини з низьким щомісячним прибутком отримають допомогу у розмірі від 400 до 800 євро.

Окрім цього, уряд заморозить корпоративний податок для всіх компаній з низьким річним оборотом та надасть безповоротну допомогу розміром до 40 тисяч євро для малих підприємств.

Пакет також дозволить уряду втручатися та рекапіталізувати сильно постраждалі від пандемії підприємства.

Уряд Італії також виділив 25,6 млрд євро на розширення існуючої допомоги з безробіття, понад 3 млрд євро на систему охорони здоров’я, 1,4 млрд євро на університети та наукові дослідження й понад 1 млрд євро на сільськогосподарську галузь.Також урядовий план передбачає підтримку туристичної галузі.

Як повідомлялося, працівники-іноземці, задіяні в аграрній галузі Італії, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання. Це стосуватиметься близько 500 тисяч працівників-нелегалів.