Італія

Італія "вливає" в економіку €55 мільярдів для порятунку від коронакризи

Укрінформ
Уряд Італії презентував комплексний пакет заходів з метою відновлення економіки з кошторисом у 55 мільярдів євро, який допоможе подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Fanpage.

"Уряд ухвалив комплексний пакет заходів. Це інструмент для відродження економіки Італії", - йдеться у повідомленні.

Згідно з планом уряду, італійські родини з низьким щомісячним прибутком отримають допомогу у розмірі від 400 до 800 євро.

Окрім цього, уряд заморозить корпоративний податок для всіх компаній з низьким річним оборотом та надасть безповоротну допомогу розміром до 40 тисяч євро для малих підприємств.

Пакет також дозволить уряду втручатися та рекапіталізувати сильно постраждалі від пандемії підприємства.

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Уряд Італії також виділив 25,6 млрд євро на розширення існуючої допомоги з безробіття, понад 3 млрд євро на систему охорони здоров’я, 1,4 млрд євро на університети та наукові дослідження й понад 1 млрд євро на сільськогосподарську галузь.Також урядовий план передбачає підтримку туристичної галузі.

Як повідомлялося, працівники-іноземці, задіяні в аграрній галузі Італії, зможуть отримати тимчасову посвідку на проживання. Це стосуватиметься близько 500 тисяч працівників-нелегалів.

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