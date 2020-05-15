Церкви та ресторани: в Австрії - новий етап послаблення карантину

В Австрії 15 травня розпочався третій етап пом’якшення вжитих для протидії пандемії коронавірусу заходів, які передбачають, зокрема, відкриття закладів громадського харчування та поновлення прилюдних богослужінь

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Водночас ресторани, кафе та бари працюватимуть з низкою обмежень. Передусім, за одним столом мають перебувати не більше 4 дорослих осіб, відстань між столами - не менша за метр. Рекомендується завчасно резервувати столик, при цьому не можна резервувати декілька столів на компанію.

При вході до закладу громадського харчування і до посадки за стіл потрібно носити маску. Під час відвідування туалету маску можна не вдягати. Зобов’язані носити маски або захисні екрани працівники закладів, які контактуватимуть з гостями.

У нових умовах не буде розливу напоїв на барній стійці. На столах немає предметів спільного користування (сільничок, хлібних кошиків тощо). Працюватимуть заклади громадського харчування з 6.00 до 23.00.

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Влада Відня оголосила напередодні, що для підтримки ресторанного бізнесу планує у червні надати кожному домогосподарству, де проживає дві і більше людини ваучер на 50 євро для відвідування ресторану чи кафе. Якщо людина проживає одна, то вона отримає ваучер на 25 євро. Загалом у Відні нараховується 950 тисяч домогосподарств, на акцію міська влада планує витратити 40 млн євро.

Крім того, з 15 травня в Австрії поновилися богослужіння, з дотриманням відповідних заходів для охорони здоров’я. Зокрема, віряни повинні носити маски всередині культової споруди та дотримуватися дистанції у два метри від тих людей, з якими немає спільного проживання.

Також з п’ятниці відновився прийом громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, з огляду на зменшення поширення COVID-19 уряд Австрії здійснює поетапне послаблення вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, що буде втілюватися з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань. Перший етап розпочався 16 квітня, коли відкрилися невеликі магазини та садово-будівельні маркети.

У рамках другого етапу з 1 травня було скасовано обмеження виходу з дому (при збереженні дистанції на вулиці та перебування групами не більше 10 осіб), а також запрацювали усі інші магазини.

З початку пандемії COVID-19 в Австрії було зафіксовано понад 16 тис. випадків зараження новим коронавірусом. Вже одужали 14 400 інфікованих, померли 628 осіб.

Фото: АА