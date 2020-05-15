Рада ЄС на рік продовжила "режим кіберсанкцій"

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження на рік чинності так званого "режиму кіберсанкцій" до 18 травня 2021 року.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на один рік, до 18 травня 2021 року, дію правових рамок для застосування обмежувальних заходів проти кібернетичних атак, що загрожують Євросоюзу або його країнам-членам. Таким чином, ЄС зберігає можливість застосовувати адресні обмежувальні заходи проти осіб або установ, що залучалися до кібернетичних атак, які завдали суттєвої шкоди та представляють зовнішню загрозу для ЄС або його країн-членів", - йдеться у повідомленні.

ЄС може також застосовувати санкції у відповідь на кібернетичні атаки проти третіх країн або міжнародних організацій, якщо рішення про застосування таких обмежувальних заходів вважатиметься доцільним в рамках Спільної політики ЄС з безпеки й оборони.

Метою цих заходів є стримування та реагування на кібернетичні атаки. Санкції можуть включати заборону на подорожі до ЄС, заморожування фінансових активів осіб та установ. На додаток, такі особи й установи не матимуть доступу до жодних фондів від ЄС.

Від початку такі рамкові правові умови для застосування санкцій за кібератаки проти ЄС були запроваджені 17 травня 2019 року, на виконання рішення Євросоюзу від червня 2017 року про створення механізму реагування на недружні дії у кібернетичному просторі, так званого "Інструментарію кібернетичної дипломатії".

ЄС може застосовувати санкції проти зовнішніх суб’єктів за дотримання певних умов. Зокрема, має бути встановлено, що такі недружні дії зроблені з поза кордонів ЄС, здійснені персонами та установами, які утворені або діють за межами ЄС, або здійснюються за підтримки організацій або персон, які знаходяться за межами ЄС. Санкції можуть бути спричинені навмисними кібернетичними атаками, які можуть потенційно завдати значної шкоди Євросоюзу або його країнам-членам.

"Таке рішення (про продовження дії рамкового правового режиму санкцій) зроблено після усього кількох днів, як ЄС та його країни-члени визнали наявність недружньої кібернетичної активності з використанням теми пандемії коронавірусу, та наголосили на рішучості ЄС запобігати, стримувати та відповідати на недружні кібернетичні дії, у тому числі – в рамках ширших зусиль ЄС у відповідь на кризу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

"Режим кіберсанкцій" створює для ЄС правове поле для застосування обмежувальних заходів проти фізичних осіб або установ, що залучаються до кібернетичних атак на Євросоюз або його держави-члени.