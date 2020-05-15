Спалах у Південній Кореї: 148 осіб заразилися COVID-19 у нічних клубах

Кількість заражених коронавірусом після відкриття нічних клубів, що призвело до нового спалаху хвороби у Південній Кореї, зросла до 148.

Про це повідомляє CNN.

«За словами віцеміністра охорони здоров’я Кім Ганг-Ліп, у Південній Кореї ще 17 хворих на коронавірус через скупчення у нічних клубах Сеула… Зараз загальна кількість хворих сягнула 148», - йдеться у повідомленні.

Спалах інфекції стався після того, як 29-річний чоловік із коронавірусом 1-2 травня відвідав п’ять нічних клубів і бар у сеульському районі Ітаєвон.

Після цього влада країни ухвалила рішення терміново закрити розважальні заклади.

За даними Worldmeter, у Південній Кореї зафіксовано 11 018 випадків COVID-19 (27 за сьогодні), з яких – 260 хворих померли, 9 821 – одужав.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 одужали.

Фото: UPI