Суд зобов'язав Білий дім оприлюднити листи про припинення допомоги Україні - ЗМІ

Федеральний суддя у Вашингтоні наказав Білому дому оприлюднити 20 електронних листів, пов'язаних з рішенням президента США Дональда Трампа про призупинення оборонної допомоги Україні, затвердженої Конгресом.

Про це повідомляє американське видання Law&Crime.

"Рішення окружної судді Емі Берман Джексон було прийняте на основі позову The New York Times щодо Закону про свободу інформації, який вимагав оприлюднення комунікацій між Майклом Даффі, першим заступником директора з програм нацбезпеки адміністративно-бюджетного управління, а також Робертом Блером, старшим радником на той час в.о. керівника апарату Білого дому Міка Малвені", - уточнює видання.

Раніше The New York Times вимагало це листування у Білого дому, однак там відмовили виданню, пославшись на привілей виконавчої влади. Як заявили в адміністрації Трампа, ці документи підпадають під категорію листування президента, віцепрезидента або безпосередніх радників, що може бути засекреченим рішенням Білого дому.

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Як повідомлялося, призупинення з боку президента США Дональда Трампа оборонної допомоги для України влітку минулого року стало однією з основних причин для розслідування в Конгресі, а пізніше – рішення про імпічмент президента в Палаті представників США.