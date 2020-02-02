Білий дім заблокував повну публікацію листів про затримку оборонної допомоги Україні

Білий дім блокує оприлюднення оригіналів листування працівників президентської адміністрації щодо затримки оборонної допомоги Україні влітку 2019 року.

Про це повідомляє Центр громадської доброчесності США.

"Значна частина матеріалів, отриманих Центром громадської доброчесності, була засекречена, хоча деякі деталі було оприлюднено. Уряд стверджує, що інформацію засекретили, оскільки у ній відображено внутрішні дискусії", - йдеться у повідомленні.

У грудні 2019 року Міністерство юстиції США опублікувало на вимогу Центру громадської доброчесності листи американських чиновників, що стосувалися затримки військової допомоги Україні, але вони були сильно відредаговані - значна частина інформації була зафарбована чорним.

Відомство пояснило надання документів у такій формі "президентським привілеєм", що дозволяє Білому дому не оприлюднювати інформацію щодо "внутрішніх дискусій" у адміністрації навіть на вимогу суду. Зокрема, листування висвітлює спілкування між президентом, віцепрезидентом та найближчими радниками Дональда Трампа щодо ухвалення рішень, тому є "привілейованим".

Проте у Центрі громадської доброчесності не згодні з цією аргументацією і наполягають, що публікація відцензурованих листів у повному вигляді відповідає інтересам громадськості. Ця інформація не може бути "привілейованою", заявляють у громадській організації, бо вона стосується таких дій президента і його адміністрації, які Рахункова палата США визнала незаконними.

Центр доброчесності опублікує юридичну позицію щодо листування 14 лютого.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2019 року демократи в Палаті представників ініціювали розгляд справи з імпічменту президента США після того, як стало відомо, що він затримав оборонну допомогу Україні. Опоненти Трампа звинуватили його, зокрема, в тиску на Київ з вимогою розпочати розслідування проти сина Джо Байдена, який є одним з головних опонентів Трампа на президентських виборах у США.

19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

У Сенаті процес розгляду звинувачень з імпічменту президента США розпочався 21 січня.

Фото: Official White House