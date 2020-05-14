Коронавірус у Польщі: кількість заражених сягнула майже 17,5 тисячі

Кількість заражених коронавірусом у Польщі станом на 14 травня зросла до 17 469, з яких 869 осіб померли, а 6696 людей вилікувалися.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter міністерства охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом – 17 469, померли – 869 осіб", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за останню добу у Польщі зафіксовано 407 нових випадків зараження COVID-19, з яких найбільше - у Сілезькому воєводстві на півдні РП cеред шахтарів та членів їх сімей. За цей час підтверджено 22 смертельні випадки.

У польських лікарнях перебувають 2538 осіб, заражених коронавірусом, 96708 осіб – на домашньому карантині, 18256 – під епідеміологічним наглядом. Водночас інформується, що 6696 осіб вже вилікувалися.

Заступник міністра охорони здоров’я Польщі Славомір Гадомський повідомив у четвер, що уряд розглядає можливість скасування вимоги носіння масок на вулицях у тих регіонах країни, де захворюваність на COVID-19 є низькою. За його словами, таке рішення може бути через 1-2 тижні.

Як відомо, напередодні глава польського уряду Матеуш Моравецький оголосив про запровадження з 18 травня третього етапу пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, з 18 травня буде відновлено, з обмеженнями, роботу косметичних, гастрономічних закладів та деяких спортивних об’єктів, а з 25 травня – шкіл для опіки над дітьми 1-3 класів та проведення консультацій з випускниками. Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Фото: АА