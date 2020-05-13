У Польщі відкриваються перукарні, ресторани й спортзали

Про третій етап скасування обмежень, запроваджених в Польщі з середини березня у зв’язку з пандемією коронавірусу, під час пресконференції у Варшаві заявили голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, глава МОЗ Лукаш Шумовський, та міністр освіти Даріуш Піонтковський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З 18 травня знову зможуть функціонувати перукарні та косметичні салони та усілякого роду заклади такого типу, які буде детально описано у розпорядженні”,- повідомив Моравецький.

Він попросив записуватися у косметичні салони дистанційно, аби уникати скупчення людей.

За його словами, частково також буде відновлено роботу ресторанів, барів, кав’ярень та інших об’єктів гастрономії з дотриманням відповідного санітарного режиму. Він закликав власників цих закладів віддавати перевагу обслуговуванню на свіжому повітрі – у двориках, на літніх терасах.

Польський прем’єр також підкреслив, що з 18 травня можна буде користуватися спортивними та гімнастичними залами, але з дотриманням обмежень на кількість осіб. Крім того, буде дозволено користуватися концертними залами для проведення проб і тренувань музикантів та артистів.

Зміни буде введено і у функціонуванні громадського транспорту: з 18 травня буде збільшено ліміти на кількість пасажирів в автобусах, трамваях чи метро.

Тим часом, з 25 травня у школах буде відновлено опіку над дітьми 1-3 класів, батьки яких зможуть вийти на роботу. Крім того, буде відновлено можливість індивідуальних консультацій з вчителями для учнів випускних класів, а також практичних занять у технікумах та коледжах.

Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський зазначив, що карантинні заходи дали можливість ефективно обмежити розповсюдження коронавірусу в Польщі. За його словами, вогнище ще зберігається серед гірників кількох шахт Сілезького воєводства (південь країни) та їхніх сімей, але уряд намагається швидко опанувати там ситуацію, не ізолюючи цей регіон від решти країни.

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Своєю чергою, міністр освіти РП Даріуш Піонтковський зауважив, що з 25 травня буде також відновлено роботу молодіжних таборів, палаців і домів культури, де заняття зможуть відбуватися у невеликих групах.

Як інформувалося, станом на 13 травня кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 17 062-х, з яких 847 осіб померли, а 6410 людей вилікувалися.