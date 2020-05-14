У Туреччині вперше за час епідемії COVID-19 зменшилася кількість тяжких хворих

За минулу добу в Туреччині вперше зафіксовано зниження кількості пацієнтів у реанімаційних відділенням до показника нижче 1 тис. При цьому кількість пацієнтів, котрі одужали, перевищила 100 тис. За добу померли 58 людей.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє кореспондент Укрінформу. «Кількість пацієнтів у реанімації вперше досягла показника нижче 1000. Кількість пацієнтів, котрі одужали, перевищила 100 тис. Загальна кількість тестів наближається до 1,5 млн», - повідомив міністр. Він також закликав дотримуватися дистанції та носити маски. Читайте також: Туреччина скасувала обмеження на експорт медичних масок За минулу добу було проведено 33 332 тести, загальна кількість тестів досягла показника 1 млн 474 тис. Загалом виявлено 143 114 випадків інфікування, за добу 1639. Всього одужали 101 715, за добу 2826, померли 3952 пацієнти, за добу - 58. У реанімації перебувають 998 пацієнтів, інтубованих 535. Фото: АА