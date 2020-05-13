Туреччина скасувала обмеження на експорт медичних масок

Влада Туреччини зняла заборону на експорт захисних масок, запроваджену свого часу задля протидії поширенню коронавірусу в країні.

Про це повідомила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан, передає власкор Укрінформу.

«Дозволу з боку МОЗ на експорт медичних та хірургічних масок значною мірою сприяло задоволення потреб у них усередині країни та забезпечення медпрацівників усім необхідним для боротьби з COVID-19», - повідомила Пекджан.

Вона висловила переконання, що Туреччина має всі передумови, аби стати найбільшим постачальником захисних масок на міжнародному ринку.

«Туреччина як один із провідних світових виробників текстильної продукції та готового одягу має всі можливості для покриття внутрішнього попиту та постачання тканинних масок на світовий ринок. Бажаю успіхів компаніям-експортерам», - заявила очільниця міністерства торгівлі.

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Вона нагадала, що раніше запроваджені обмеження на експорт захисних масок були покликані задовольнити внутрішній попит у кризовий період епідемії.

Як повідомлялося, за минулу добу в Туреччині кількість пацієнтів у реанімаційних відділеннях скоротилася до показника нижче 1 тисячі. Від початку епідемії у країні одужали понад 100 тисяч осіб.