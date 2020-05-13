Неподалік Гааги в морі загинули п'ятеро серферів

У Нідерландах п'ять досвідчених серферів потонули в морі, коли вийшли на тренування в штормову погоду поблизу міста Гаага.

Про це повідомляє AP.

"Нідерландська влада заявила у вівторок, що п’ятеро досвідчених серферів потонули, коли вийшли в море на тренування у штормову погоду біля узбережжя Гааги", - йдеться в повідомленні.

Група серферів стрибнула в море пізно ввечері в понеділок і, ймовірно, не змогла впоратися з поєднанням важких погодних умов, північного вітру і хвиль, які накрили узбережжя.

Додатковою проблемою був надмірно товстий шар піни, який дрейфував по водах Північного моря поруч з пляжами.

Чотири тіла були знайдені, і берегова охорона Нідерландів заявила, що п'яте тіло було помічене плаваючим у воді за межами досяжності.

Своєю чергою, мер Гааги Йохан Ремкес заявив, що поки ще занадто рано точно говорити про причини трагедії, тим більше що у серферів було достатньо досвіду, щоб оцінити небезпеку цих вод. Вік жертв від 22 до 38 років, і вони мешкали неподалік.

Фото: Sudarshan Lama, flickr.com