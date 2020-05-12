Інфекціоніст Білого дому закликає не поспішати з послабленням карантину у США

Інфекціоніст Білого дому закликає не поспішати з послабленням карантину у США

Укрінформ
Провідний спеціаліст команди реагування Білого дому на COVID-19, інфекціоніст Ентоні Фаучі закликав не поспішати з послабленням карантину без значного посилення системи виявлення, ізоляції та відстеження хвороби.

Про це він заявив під час онлайн-слухань у вівторок в Комітеті Сенату з питань охорони здоров'я в вівторок, повідомляє The Hill.

"Мене хвилює те, що якщо деякі райони, міста, штати "перескакують" ці контрольні параметри й передчасно відкриваються, й при цьому не мають можливостей для ефективного реагування. Тож я занепокоєний, що ми почнемо знову спостерігати невеликі сплески (в статистиці захворювання – ред.), які можуть перетворитися на спалахи", - заявив Фаучі

У такому випадку, підкреслив інфекціоніст, "наслідки можуть бути по-справжньому серйозними".

За його словами, навіть за найкращих обставин, якщо зберігати карантинні обмеження, окремі випадки захворювань все одно з'являтимуться.

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"Саме здатність та спроможність реагувати на такі випадки, високий рівень виявлення хворих, ізоляції та відстеження контактів, визначать, чи можна просуватися вперед у прагненні перезапустити Америку", - підкреслив головний інфекціоніст команди президента США.

Як повідомлялося, Ентоні Фаучі очолює Національний інститут алергічних та інфекційних захворювань. У березні цього року, на початку пандемії COVID-19 доктор Фаучі очолив команду реагування Білого дому.

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