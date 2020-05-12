Інфекціоніст Білого дому закликає не поспішати з послабленням карантину у США

Провідний спеціаліст команди реагування Білого дому на COVID-19, інфекціоніст Ентоні Фаучі закликав не поспішати з послабленням карантину без значного посилення системи виявлення, ізоляції та відстеження хвороби.

Про це він заявив під час онлайн-слухань у вівторок в Комітеті Сенату з питань охорони здоров'я в вівторок, повідомляє The Hill.

"Мене хвилює те, що якщо деякі райони, міста, штати "перескакують" ці контрольні параметри й передчасно відкриваються, й при цьому не мають можливостей для ефективного реагування. Тож я занепокоєний, що ми почнемо знову спостерігати невеликі сплески (в статистиці захворювання – ред.), які можуть перетворитися на спалахи", - заявив Фаучі

У такому випадку, підкреслив інфекціоніст, "наслідки можуть бути по-справжньому серйозними".

За його словами, навіть за найкращих обставин, якщо зберігати карантинні обмеження, окремі випадки захворювань все одно з'являтимуться.

"Саме здатність та спроможність реагувати на такі випадки, високий рівень виявлення хворих, ізоляції та відстеження контактів, визначать, чи можна просуватися вперед у прагненні перезапустити Америку", - підкреслив головний інфекціоніст команди президента США.

Як повідомлялося, Ентоні Фаучі очолює Національний інститут алергічних та інфекційних захворювань. У березні цього року, на початку пандемії COVID-19 доктор Фаучі очолив команду реагування Білого дому.